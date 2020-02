Mit Kämpferherz aufs Siegertreppchen

Bürstadt.Beim internationalen Crocodiles Cup Osnabrück starteten 670 Sportler aus 130 Vereinen. Teams aus den Niederlanden, Russland, Bulgarien, Frankreich, Luxemburg und aus ganz Deutschland kämpften auf sehr hohem Niveau um die besten Platzierungen. Aus bürstädter Sicht waren Erfolgstrainerin Nadine Müller des 1. JCB sowie Dimitar Atanassov, Florian Ruckteschler, Katharina Keltjens, Fiona Hannig, Anton Krahn und Mika Bischoff mit von der Partie.

Bei den unter Zwölfjährigen startete Dimitar Atanassov in der Gewichtsklasse 40 Kilogramm in einer 13 Teilnehmer starken Gruppe. Hier gewann Dimitar zwei seiner vier Kämpfe und unterlag nur knapp im Wettstreit um Platz drei gegen den Bulgaren Popov im Golden Score durch Kampfrichterentscheid. So belegte Dimitar am Ende den fünften Platz.

In der Altersklasse U15 bewiesen sowohl Florian Ruckteschler in der Gruppe bis 34 Kilogramm, als auch Katharina Keltjens in der Gruppe bis 36 Kilogramm Kämpferherz. Sie gewannen jeweils vier ihrer fünf Kämpfe. Darunter waren auch starke Gegner aus Russland, den Niederlanden, Braunschweig und Berlin. Florian Ruckteschlers Gruppe umfasste alleine 25 Athleten, die von Katharina Keltjen zehn Athletinnen. Am Ende durften sich beide Bürstädter über die hart erkämpfte Bronzemedaille und Platz drei freuen.

Fiona Hannig war ebenfalls in der Altersklasse U15 gemeldet. Sie gewann ihre beiden Auftaktkämpfe, wurde dann jedoch im Halbfinale durch die Niederländische Gegnerin Pannegieter gestoppt. Im Anschluss verlor sie im engen Kampf um Platz drei durch einen Hüftwurf der Gegnerin.

Fiona Hannig erreichte – unter insgesamt 19 Kämpferinnen – den fünften Platz. Sowohl Anton Krahn, als auch Mika Bischoff starteten in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Sie waren damit Teil einer Gruppe, die aus 34 Teilnehmern bestand und in mehrere Pools eingeteilt wurde. Beide Bürstädter gewannen ihren ersten Kampf mit sehenswerter Technik, mussten sich jedoch in der zweiten Begegnung knapp ihrem Gegenüber geschlagen geben. Da beide Kontrahenten nach der Gruppenphase nicht Poolsieger wurden, schieden sie aus dem Wettbewerb aus.

Trainerin Nadine Müller attestierte allen ihren Nachwuchsjudoka gute Leistungen. Die Ergebnisse machten ihr Hoffnung, bei weiteren Turnieren dieses höheren Niveaus gut mitkämpfen zu können. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020