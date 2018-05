Mit Leidenschaft beim Training

Anzeige

Dass Eltern als Vorbilder vorangehen und ihre Kinder auf diesen sportlichen Weg begleiten, ist dem Verein ein Anliegen. Gerade auch, weil es im Kinder- und Jugendbereich an Absolventen fürs Sportabzeichen fehlt, wie TV-Vorsitzender Andreas Röß berichtete.

Er nahm zum siebten Mal an dem Leistungstest teil und versprach bei der Übergabe der Urkunden in Richtung Alfons Haag, dass sich dieser demnächst über mindestens zwanzig Kinder und Jugendliche freuen kann.

Nachwuchs macht sich rar

„Nachwuchs ist auch beim Sportabzeichen wichtig“, meinte der TV-Vorsitzende, und kündigte an: „Ich werde durch alle Abteilungen gehen und Werbung machen.“ Im Moment dominierten vor allem die älteren Erwachsenen. Von den 51 Urkunden gingen nur fünf an Kinder und Jugendliche. Von den Erwachsenen waren viele über sechzig und aufwärts. Darunter Karl Bischer, mit 92 Jahren der Älteste. „Ich habe erst mit sechzig Jahren begonnen, am Sportabzeichen teilzunehmen, vorher ging es beruflich nicht, da war ich viel im Ausland“, verriet der rüstige Senior. Aber seitdem nahm er jedes Jahr teil, oft gemeinsam mit seiner Frau. Karl Bischer bekam eine Urkunde über seine 32. erfolgreiche Teilnahme. „Wir haben viele Teilnehmer, die zwanzig, dreißig und noch mehr Abnahmen haben. Da merkt man, sie sind mit Leidenschaft dabei, das ist kein Strohfeuer“, betonte Haag.

Bei der Übergabe der Urkunde wurden die Teilnehmer eingeteilt in goldenes, silbernes oder bronzenes Sportabzeichen und in einen Jubilarenbereich, bei dem nochmals das Erreichen von fünf, fünfzehn, zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig, vierzig, fünfundvierzig und fünfzig Abnahmen geehrt wird. Zum vierzigsten Mal erreichten etwa Erich Naumann und Annerose Benedum das Sportabzeichen. „Annerose macht bei den Übungsstunden das Aufwärmtraining, und manche sind froh, wenn das rum ist“, berichtete Haag schmunzelnd.

Trainer und „wichtiger Mann“

Fünfundvierzig Mal absolvierte Richard Schleismann das Sportabzeichen und ist seit über vierzig Jahren auch als Abnehmer mit dabei. „Ein wichtiger Mann für unsere Abteilung, ein guter Trainer, der auch die Sportler technische gut unterstützt“, hob Haag hervor.

Ein großes Lob schickte er an Elfriede Köbel, die ihr fünfzigstes Sportabzeichen errang. Dafür wurde sie auch beim Neujahrsempfang der Stadt Bürstadt geehrt. „Ein großes Vorbild“, fand Haag. Am Training für die neue Saison nimmt sie bereits wieder teil, so dass der 51. Abnahme kaum etwas entgegensteht.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.05.2018