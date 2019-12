Mit Licht und Freude gegen nasskaltes Wetter

Bobstadt.Seinem schlechten Ruf machte der Freitag, der 13., bei der Weihnachtsfeier der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt alle Ehre. Morgens war die Heizung der Schule ausgefallen, abends funktionierten die Mikrofone bei den Aufführungen der Schüler in der Sporthalle nicht. Und dann mussten die Besucher des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes auch noch dem nasskalten Wetter trotzen.

Doch die ersten Klassen brachten Licht und Freude in die voll besetzte Sporthalle. Mit selbst gebastelten und beleuchteten Sternen geleiteten sie mit ihrem „Lichtertanz“ in den Abend. Schulleiterin Susanne Kaul begrüßte nach einigen technischen Problemen die Besucher. Sie dankte dem Kollegium, Hausmeister Jascha Held, Sekretärin Christiane Monz, den Mitwirkenden, der Schülerbetreuung und dem engagierten Elternbeirat. In ihrem Rückblick ließ sie die Einweihung der neuen Bücherei, die Projektwoche „Weltraum“, Theaterausflug, Klassenfeste, Schulhofsanierung und eine gemeinsam gefeierte Fastnacht Revue passieren.

Für ihren Liedvortrag „Macht euch bereit“ und das Gedicht „Die lustige Weihnacht“ wurde die Klasse 2a vom Publikum gefeiert, ebenso bekam die Klasse 2b für das Lied „Zwei Weihnachtsmänner“ viel Applaus. Trotz fehlender Mikrofone gelang es den Grundschülern, mit dem Michael-Jackson-Song „Heal The World“ das Publikum zu erfreuen. Gemeinsam sangen alle den Refrain und wurden damit auf den Weihnachtsmarkt auf den Parkplatz der Sporthalle entlassen.

Viele Bastelarbeiten

Aus den liebevoll dekorierten und beleuchteten Holzhütten heraus wurden Bilder, elektrische Teelichter mit Schneemann- und Tannenbaummotiven, Windlichter, Badesalz und aus Salzteig hergestellte Rentiere und Weihnachtsmänner angeboten. Weihnachtskarten und Tontopf-Lichter hatte die vierte Klasse angefertigt. Die Schüler wollten mit dem Verkauf der Bastelarbeiten ihre Klassenkasse aufbessern. Die Schulkindbetreuung sorgte für weihnachtliche Genüsse. Der Erlös geht an den Förderverein. Fell

