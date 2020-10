Mit Maske in die alla hopp!-Anlage

Bürstadt.Die Hinweis-Schilder sind bereits bestellt, am Freitag sollen sie eintreffen: Ab dem Wochenende herrscht Maskenpflicht auf dem Bürstädter Marktplatz sowie in der gesamten alla hopp!-Anlage. Von 8 bis 19 Uhr müssen alle, die sich in diesem Bereich aufhalten, Mund und Nase bedecken.

„Bei schönem Wetter ist der Park auch tatsächlich ziemlich voll“, hat Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel festgestellt. Am Freitag müssten die neuen Schilder im Rathaus eintreffen, schließlich sollen auch Besucher von außerhalb sofort sehen, dass hier die neuen Corona-Regeln im Kreis Bergstraße gelten.

Überall, wo es im Kreisgebiet eng zugeht, sollen künftig auch im Freien Masken dafür sorgen, dass die Ansteckungsgefahr gemindert wird – eine der vielen Maßnahmen, die helfen sollen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Verstärkte Kontrollen sollen dafür sorgen, dass die Regeln auch eingehalten werden. „Wir splitten uns in Teams auf und werden morgens und auch abends unterwegs sein“, kündigt Stöckel an.

Vor allem im Freizeitbereich greifen die neuen Einschränkungen: Im Kreis schließen sämtliche kommunalen Sporthallen und Gemeinschaftshäuser. Fußball, Handball, alle Kontaktsportarten fallen in den nächsten Wochen flach. Die Stadt Bürstadt hat alle Veranstaltungen abgesagt: „Es wird keine Sportlehreehrung geben und auch keinen Neujahrsempfang“, macht Bürgermeisterin Bärbel Schader am Dienstagabend im Sozialausschuss deutlich. Die Veranstaltungen des Kulturbeirats sind ebenfalls vorerst abgesagt. Nächster Termin wäre der Auftritt des Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabaretts am Donnerstag, 19. November.

Schwere Zeiten brechen auch für alle Fans von Halloween an. Zwar gilt im Kreis nach wie vor, dass sich in der Öffentlichkeit bis zu fünf Personen oder Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen. Trotzdem appellieren sowohl Landrat Christian Engelhardt als auch Bärbel Schader in diesem Jahr eindringlich an die Bevölkerung, diesmal nicht von Haustür zu Haustür zu ziehen – auch wenn es nicht verboten ist. „Im Sinne der Gesundheit aller“ richtet die Rathaus-Chefin die Bitte an alle, diesmal auf das Halloween-Treiben zu verzichten. Der direkte Kontakt an den Haustüren mit vielen verschiedenen Menschen sollte vermieden werden, auch wenn sich die Beteiligten an der frischen Luft befänden. „Viele Menschen, bei denen die Kinder klingeln, haben sicher auch Angst vor den vielen Kontakten“, ruft Landrat Engelhardt zur Rücksichtnahme auf. Statt um die Häuser zu ziehen empfiehlt er – selbst bekennender Halloween-Fan – ausnahmsweise daheim mit den Kindern zu feiern.

Für das eigene Zuhause gelten die strengen Kontaktbeschränkungen zwar nicht. Allerdings sollten auch hier die Regeln der Vernunft eingehalten werden. „Die neuerlichen Einschränkungen werden bei manchen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht auf Zustimmung stoßen“, stellt Bärbel Schader fest. Die Maßnahmen seien aber wichtig, notwendig und erforderlich, um die Ausweitung des Coronavirus einzuschränken. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020