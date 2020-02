Zum Artikel „Volker Scheib will endlich starten“:

Hier wird ganz klar meine bisherige Meinung über den Ablauf in der Gemeinde Biblis bestätigt. Fakt ist, dass in jeder intelligenten Firma bei Kündigung einer wichtigen Person, diese freigestellt wird. Und dies bei vollem Gehalt und ohne Wertung. Aber um den Schaden an der Firma gering zu halten. Warum geht das in einer Gemeinde nicht?

Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum der jetzige Bürgermeister zum Ende noch alles mit mehr Elan als bisher durchdrücken muss! Herr Scheib hatte von vorneherein angeboten, kurzfristig mitzuarbeiten, also hätte keiner einen Schaden gehabt. Aber klar, Fakten schaffen, um es in der Zukunft schwieriger zu machen!

