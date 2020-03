Mit Musik gegen die Isolation

Bürstadt.Am kalten und windigen Sonntagabend trafen sich einmal mehr Nachbarn aus der Siegfriedstraße, um Musik zu hören, zu singen, zu klatschen und sich gegenseitig Mut zu machen. Bei der Organisation ist Renate Wittner federführend. Die Idee dafür hat sie sich bei den Italienern abgeschaut.

„Ich finde das so klasse, dass sich dort jeden Abend viele Menschen auf den Balkonen treffen, gemeinsam der Musik lauschen und zusammen singen“, erklärte sie, die selbst im Teilstück zwischen Im Entenpfad und Wolfstraße wohnt. Jeden Abend, wenn das Glockenläuten um kurz nach 19 Uhr vorbei ist, begibt man sich auf die Straße, ans Hoftor oder an die Fenstern und Balkone, um etwas Abwechslung von dem inzwischen isolierten Leben zu haben. Wichtig ist es auch, eine Taschenlampe zu schwenken. Und am Ende steht der Wunsch „Bleibt alle gesund“, der von Herzen kommt.

Angefangen hatte die Aktion recht klein am ersten Abend des Kontaktverbots mit einem Rekorder mit USB-Anschluss, auf dem Renate Wittner das inzwischen im Internet oft gespielte „Hallelujah“ von Bernice Ehrlich mit einem umgedichteten Text passend zum Coronavirus aufgenommen hatte. „Das war aber viel zu leise. Deshalb habe ich am nächsten Abend mein Mischpult und die große Box herausgeholt und die Straße so richtig damit beschallt“, erzählte die Organisatorin. Sie besitzt beides, weil sie sonst immer einmal die Woche beim Obst- und Gartenbauverein am Radweg zwischen Bürstadt und Riedrode Karaoke-Singen veranstaltet, was derzeit auch nicht geht.

Handzettel verteilt

Zusammen mit Nachbar Christoph Schader hat sie in einer Hau-ruck-Aktion hundert Handzettel hergestellt und diese in die Briefkästen der Nachbarn verteilt. Grund dafür war, dass nicht jeder WhatsApp oder Facebook hat, und über diese Kanäle verbreiten sie sonst die Einladungen in dieser Krisenzeit. „Es gibt angrenzende Straßen, aus denen noch viele kommen dürfen. Denn es gibt im Freien reichlich Platz, um den Sicherheitsabstand einzuhalten“, meinte sie verschmitzt.

Normalweise spielt die Nachbarin Lea Held noch mit ihrem Saxophon. Sie wohnt im Teilstück Richtung Vincenzstraße. Und die beiden sprechen sich sonst immer ab. Aber am Sonntag war Lea, die bei der Brass Band Biblis mitspielt, nicht da.

Renate Wittner begrüßte alle Nachbarn und Zuhörer, von denen einige sogar eigens von der Stadtmitte gekommen waren. Zwischendurch las sie ein Gedicht vor. „Unser Programm ist ganz schön angewachsen. Wir machen jetzt ungefähr 20 Minuten Musik.“ Sogar Bürgermeisterin Bärbel Schader, die nicht weit weg wohnt, habe versichert, dass sie das abendliche Programm durch das offene Fenster hören kann.

Gespielt werden ruhige Melodien, am Sonntag war „We Are The World“ als Wunsch mit dabei. Dabei wurden Taschenlampen und leuchtende Handys geschwenkt. „Ich habe inzwischen auch an Rasseln oder Ähnliches gedacht, denn nach der Zeitumstellung ist es fast noch zu hell für die Lampen.“ Besonders hat sie sich über einen Brief aus der Nachbarschaft gefreut, dass sich die Leute durch ihre Aktion gut aufgehoben und gestärkt fühlen. Einmal fand sie sogar Schokolade als Dankeschön bei sich auf der Fußmatte.

„Zu den engen Nachbarn wie Christoph Schader bestand schon immer ein guter Kontakt. Aber durch die Aktion lernt man immer neue Nachbarn aus den umliegenden Straßen kennen. Und das ist wirklich schön und verbindet. Deshalb haben wir vor, nach der Krise ein großes Straßenfest zu machen“, betonte Renate Wittner. Auch das Fastnachtspaar Sabine III. und Michael II. haben sich für einen der folgenden Abende angekündigt und möchten Glühwein ausschenken. „Dann müsst ihr alle eine Tasse mitbringen“, kündigte die Organisatorin den Zuhörern an.

Dank an Ärzte und Pfleger

Als Dank an alle Ärzte und Pfleger gab es großen Applauses. Und zum Abschluss des Treffens war das „Hallelujah-Corona-Lied“ zu hören“. „Normalerweise bleiben wir noch eine Weile miteinander stehen und tauschen uns aus, aber heute ist es wirklich nochmal sehr kalt geworden“, stellte die Organisatorin fest. Aber es geht ja weiter. So lange wie die Krise andauert und die Leute kommen wollen, wird Renate Wittner das abendliche Ritual veranstalten.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.03.2020