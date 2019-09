Mit Pfeil und Bogen um die Wette geschossen

Bürstadt.Bei herrlichem Spätsommerwetter nahmen 24 Schützen an der Vereinsmeisterschaft des Pfeil- und Bogenclubs Bürstadt teil. Ausgetragen wurde die Große Fita. Auf Distanzen von 70 und 60 Meter sowie je nach Klasseneinteilung auf 25 und 18 Meter wurden 144 Pfeile geschossen.

Konzentration, Kraft und Ausdauer mussten auch die Teilnehmer der Kleinen Fita mitbringen. Hier wurde auf Entfernungen von 50 und 30 Meter, sowie auf 40, 25 und 18 Meter geschossen. Ein guter Einstieg für Anfänger und Jugendliche, um sich mit den Wettkampf-Gegebenheiten vertraut zu machen. Insgesamt 72 Pfeile galt es hier ins Ziel zu schießen. Nach dem ersten Durchgang wurden die Durchgänge für die Wanderpokale ausgetragen. Hier galt es, den im vergangenen Jahr gewonnen Pokal zu verteidigen.

28 Ziele platziert

Im Anschluss an die Vereinsmeisterschaft stand noch ein 3D-Wettkampf für die Blasrohrschützen an. Der schon am frühen Morgen durch die Vereinsmitglieder angelegte Parcours umfasste 28 Ziele, die liebevoll und teils aufwendig platziert wurden. Sogar ein kleiner See fehlte nicht. Sieben Schützen des PBC hatten sich für diesen Wettkampf angemeldet. Ausgehalten wurde bis Wettkampfende, obwohl die meisten Teilnehmer schon die Große Fita geschossen hatten.

Kleine Fita, Recurve Herrenklasse: 1. Hugo Knappe.

Recurve Damenklasse: 1. Anke Schiefelbein, 2. Christine Löw.

Recurve Schülerklasse A: 1. Jan Hartnagel

Anfänger Schüler: 1. Lilly Montag, 2. Anastasia Möller, 3. Tim Vollrath, 4. Kolja Rettig.

Recurve Jugendklasse: 1. Felix Luck.

Compound Herrenklasse: 1. Morteza Tavakoli.

Blankbogen Schülerklasse A: 1. Phil Beilstein.

Langbogen offene Klasse: 1. Gunold Schlappner.

Ergebnis Vereinsmeisterschaft 2019 Große Fita: Recurve Herrenklasse 1 . Timo Helmke, 2. Olaf Kaiser, 3. Thomas Strubel, 4. Ralf Schwarz.

Recurve Damenklasse: 1. Kelly Tröger.

Blankbogen Schützenklasse: 1. Andrej Klassen, 2. Harry Schweigkoffer, 3. Michael Abels, 4. Christian Hartnagel.

Compound Herrenklasse: 1. Daniel Strubel, 2. Sinan Arslan, 3. Jürgen Koch.

Vereinsmeisterschaft 2019 3D Blasrohr: 1. Michael Abels, 2. Jürgen Koch, 3. Klaus Adrian, 4. Harry Schweigkoffer, 5. Olaf Kaiser, 6. Ralf Schwarz, 7. Thomas Strubel.

Sieger Wanderpokal : Sinan Arslan, Gunold Schlappner, Timo Helmke, Harry Schweigkoffer, Lilly Montag, Felix Luck und Kelly Tröger. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019