Mitarbeiter schwer verletzt

Bürstadt.Schwerer Unfall beim Bürstädter Möbelhersteller Furniture: Wie Polizei und Feuerwehr berichten, ist ein Mitarbeiter gestern am frühen Nachmittag in eine Maschine geraten und eingeklemmt worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er per Hubschrauber in die nächste Unfallklinik geflogen werden musste. Als die Einsatzkräfte der Bürstädter Wehr eintrafen, sei der Mann schon von Helfern befreit worden, berichtete Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Der genaue Unfallhergang war gestern Abend noch unklar, vom Möbelhersteller gab es zunächst keine Stellungnahme. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.10.2018