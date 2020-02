Mitglieder bestätigen Vorstandsteam

Bürstadt.Beim Bürstädter Künstlerverein laufen die Vorbereitungen für die Osterausstellung. „40 Teilnehmer haben sich dazu bereits angemeldet“, berichtete Vorsitzende Ingeborg Gärtner-Grein bei der Jahreshauptversammlung des aus 60 Mitgliedern bestehenden Vereins. Die Ausstellung findet am 14. und 15. März statt. Einige freie Plätze gebe es noch, so die Vorsitzende.

Der Künstlerverein feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Insgesamt fiel der Rückblick der Vorsitzenden auf das Jubiläumsjahr positiv aus. „Wir hatten ein volles Programm, und alles verlief reibungslos“, stellte sie fest. Neben der Kunstausstellung sei auch die letztjährige Osterausstellung ein voller Erfolg gewesen. Die Vernissage im Foyer des Rathauses und die Teilnahme am Frühjahrsmarkt – gemeinsam mit dem Fotoclub Bürstadt – sei ebenfalls gut gelaufen.

Zudem beteiligten sich einige Mitglieder an der Aktion „Offene Gärten“ bei Kassenführerin Martina Rausch in Biblis und Anette Jansen in Hofheim. Die Vorsitzende lobte die Teilnahme am „Kultursommer Südhessen“, zur Veranstaltung im Garten von Anette Jansen seien viele Besucher gekommen. Auch das Vereinsfest dort hob Gärtner-Grein in ihrer Rede hervor.

Die Freizeitaktivitäten wie der gemeinsame Besuch einer Kunstmesse in Frankfurt und eine vereinsinterne Weihnachtsfeier gehörten zum Programm. Auch ein Seminar über Künstler-Marketing wurde angeboten.

Insgesamt steht der Künstlerverein auf wirtschaftlich gesunden Füßen. Aus Überschüssen konnten sowohl der Kita Zwergenwald als auch der Kita Arche Noah jeweils 300 Euro am Spenden übergeben werden. Zudem hatte der Nikolaus Spielsachen in seinem Jutesack.

Abstellraum gesucht

Der Verein will weiterhin aktiv bleiben. Ein Herzenswunsch ist eine neu zu schaffende Kreativwerkstatt. Außerdem wird ein Abstellraum für unzählige Materialien gesucht.

Bei den turnusgemäß stattfindenden Wahlen gab es keine Überraschungen: Neben Ingeborg Gärtner-Grein wurden Sylvia Markgraf, Sigrid Stadtmüller, Doris Hilsheimer, Monika Brenner, Monika Schafus und Martina Rausch in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Kassenführer bestimmten die Mitglieder Rolf Höge.

