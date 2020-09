Mitstreiter willkommen

Bürstadt.Mit dem Rad zu fahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. fährt täglich mit ihrem Rad ins Bürstädter Rathaus, wo sie als Werksstudentin tätig ist. Nicht nur deshalb beteiligt sie sich mit einem Team am Wettbewerb „Stadtradeln“, der noch bis Sonntag, 4. Oktober, dauert.

Dabei sollen die Teilnehmer möglichst viele ihrer Alltagswege klimafreundlich zurücklegen. Egal ob man sich täglich auf den Sattel schwingt, oder nur zu besonderen Gelegenheiten – jeder Kilometer zählt. Bürstadt nimmt mit elf Teams und 161 Radlern an der Aktion teil. Wer noch dazu stoßen will, kann sich im Internet anmelden.

Luisa-Marie ist davon überzeugt, dass so auch die Radinfrastruktur vor der eigenen Haustür verbessert werden kann. Mit der Stadtradeln-App sind die Teilnehmer noch smarter unterwegs. Denn diese misst per GPS die Strecken und schreibt die Kilometer dem gewählten Team gut. In einer Ergebnisübersicht kann dazu jeder ersehen, wo das Team liegt und sich per Team-Chat zu gemeinsamen Unternehmungen verabreden. „Stadtradeln ist für Jung und Alt“, beteuerte Luisa-Marie, die am Ende „ihre“ Radler mit kleinen Geschenken belohnen will. Fell

