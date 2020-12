MKM legt Angebot nach – Scheib kämpft um Aufschub

Biblis.Der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib kämpft auch nach der deutlichen Entscheidung der Gemeindevertreter-Versammlung am vergangenen Mittwoch für die sofortige Kündigung des Vertrags zwischen der Gemeinde und dem zahlungsunfähigen Bauträger MKM um Aufschub. Wie berichtet fiel das Votum am Mittwoch mit 14 zu sechs Stimmen für die Kündigung des Vertrags aus. MKM ist Bauträger des Bibliser Neubaugebiets Helfrichsgärtel III. Am Donnerstag, 17. Dezember, findet eine Sondersitzung der Gemeindevertretung in dieser Sache statt (19 Uhr, Riedhalle).

Wie berichtet ist das Lampertheimer Unternehmen Zahlungen in Millionenhöhe säumig. Nach Informationen dieser Redaktion legte MKM mit seinem Investor Gutperle & Czech aus Viernheim just nach beziehungsweise in Folge der Abstimmung der Gemeindevertreter mit einem vermeintlich verbesserten Angebot nach.

Dem Vernehmen nach steht eine Summe von gut sechs Millionen Euro auf dem Papier; damit könnten die von MKM geprellten Bauherren entschädigt sowie die offenen Forderungen von Handwerkern und der Gemeinde befriedigt werden. Eine aus politischen Kreisen immer wieder geforderte Bankbürgschaft liege nicht vor, heißt es.

Widerspruch des Bürgermeisters

Scheib hatte aufgrund dieser neuen Option den Gemeindevorstand für Freitag, 15 Uhr, zu einer Sondersitzung einberufen. Er informierte das Gremium über das neue Angebot und diskutierte Möglichkeiten, den politischen Beschluss von Mittwoch außer Kraft zu setzen. Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung muss ein Beschluss für mindestens ein Jahr Bestand haben, bevor er erneuert werden kann.

Eine Ausnahme ist gegeben, wenn der Entscheidung formale Fehler zugrunde liegen beziehungsweise es grundlegend neue Kriterien für eine Entscheidung gibt und deshalb Widerspruch eingelegt wird. Diesen Widerspruch legt Scheib nun ein. Wie zu hören ist, stehen die Fraktionen von SPD und FLB indes entschlossen zum Votum von Mittwoch, also zur Kündigung.

Die Entscheidung von Mittwoch bedeutet die Insolvenz für MKM, mit einem etwa zwei Jahre dauernden Insolvenzverfahren. Teile der Beteiligten und interessierten Beobachter in Biblis setzen auf dieses Verfahren. Sie versprechen sich durch die neutralen Recherchen des Insolvenzverwalters Aufklärung über den Verbleib der Millionen, die MKM säumig ist.

Nach Informationen dieser Redaktion sind in der Sache MKM aber auch politische Kräfte – nicht etwa nur in Biblis – am Werk, die ein massives Interesse daran haben, dass die Gemeinde den Vertrag nicht kündigt und es somit eben nicht zum Insolvenzverfahren kommt. Das Motiv dieser Akteure ist womöglich, die Aufklärung der Vorgänge und Beschreibung von Verantwortung verhindern zu wollen.

Käme der skizzierte neuerlich formulierte Deal zustande, wäre der Deckel drauf, wie manche Beobachter es ausdrücken. Bürgermeister Volker Scheib hat dieser Vermutung mehrfach öffentlich widersprochen. Er versprach „die vollständige Aufklärung“ des Skandals – ganz gleich welche Entscheidung auch getroffen werde.

