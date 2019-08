Modell der Burg Stein kommt nach Ingelheim

Nordheim.Auf Empfehlung der Welterbestätte Kloster Lorsch hat die Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim das Modell des karolingischen Königshofs Zullestein/Burg Stein aus dem Burg-Stein-Museum in Nordheim für ihre Sonderausstellung „Der Charismatische Ort. Stationen der reisenden Könige im Mittelalter“ ausgeliehen. Zusammen mit anderen kostbaren Exponaten aus dem Landesmuseum Mainz und weiteren hochkarätigen Archiven und Museen bleibt das Nordheimer Modell bis Ende November in Ingelheim. Das wertvolle Modell wurde von Dr. Katarzyna Ibragimow-Schönfelder und den beiden Archäologen Kai Schneider und Christoph Bassler der Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim in einem für Kunsttransporte spezial gefederten Fahrzeug in Biblis-Nordheim abgeholt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.08.2019