Modemacher mit Courage

Bürstadt.Der Mode-Designer Harald Glööckler, der seit Juli 2015 in Kirchheim an der Weinstraße wohnt, erhält den Courage-Orden 2020. Das hat der Heimat- und Carnevalverein (HCV) Bürstadt, der die Auszeichnung verleiht, jetzt bekannt gegeben. Die Ehrung ist der Höhepunkt des HCV-Ordensfestes, das am Sonntag, 19. Januar, in Bürstadt im Bürgerhaus stattfindet.

Der HCV verleiht den Orden seit 1983. Dieses Mal fiel die Wahl auf den exzentrischen Mode-Designer, der trotz aller Widerstände immer seinem Credo „Glaube an dich selbst und deine Träume“ treu geblieben sei, wie der HCV-Vorsitzende Frank Reichmann bei der Bekanntgabe des Ordensträgers betonte.

Die Verantwortlichen des HCV, die immer in kleiner Runde über den Ordensträger entscheiden, wollen mit der Auszeichnung aber auch das soziale Engagement des 54-Jährigen anerkennen. Er habe sich nie gescheut, lautstark auf Missstände hinzuweisen, heißt es in der Begründung. Glööckler setzt sich für den Naturschutz ein, unterstützt die Tierrechtsorganisation PETA. Außerdem sammelt und spendet der Mode-Designer Geld für Kinder in Not. kur

