Mopedfahrer schwer verletzt

Bürstadt.Mit schweren Verletzungen ist ein 17-jähriger Lampertheimer nach einem Unfall auf der B 44 ins Krankenhaus gekommen. Der junge Mann war mit seinem Moped in der Nacht zum Dienstag, gegen 23.15 Uhr, in Richtung Lampertheim unterwegs. Kurz hinter Bürstadt fuhr eine 34-Jährige aus Biblis, die auf der gleichen Strecke unterwegs war, von hinten auf den Mopedfahrer auf und brachte ihn zu Fall, teilt die Polizei mit. Die Frau erlitt einen Schock. Der 17-Jährige kam in die Unfallklinik nach Ludwigshafen, soll diese laut den Beamten aber schon bald wieder verlassen können. Ein Sachverständiger untersucht jetzt die Unfallursache und prüft in diesem Zuge auch die Beleuchtung des Kleinkraftrads. sbo

