Motivationsschub für die Turner

Biblis.Die Geräteturner der TG Biblis haben sich bei den Gau-Einzelmeisterschaften von ihrer besten Seite gezeigt. Mit den Meisterschaftswettkämpfen beginnt alljährlich die Wettkampfsaison im Turnen, welche zur Qualifikation für die Hessischen Meisterschaften dienen. Diese finden in diesem Jahr im Rahmen des Landesturnfestest in Bensheim/Heppenheim statt. Für die jungen Turner der TG Biblis war dies daher eine doppelte Motivation.

Für die Turner Felix Bersch, Max Hermann, Fynn Bärwolf, Dennis Kissel und Samuel Nitsch war es der erste richtige Turnwettkampf. Max, Felix, Dennis und Samuel gingen in der jüngsten Wettkampfkategorie (Vierkampf P-P3) an den Start. Mit den Plätzen fünf bis neun zeigten sie, was sie in der kurzen Vorbereitungszeit an den Geräten Boden, Sprung, Barren und Reck gelernt hatten.

Jonathan Müller erreichte an allen vier Geräten im Vierkampf P3-P5 die beste Punktzahl und sicherte sich so den ersten Platz. Fynn Bärwolf zeigte im selben Wettkampf gute Übungen und wurde Elfter.

Hart umkämpft war das Podium im Vierkampf P4-P7. Die schwierigen Übungen setzen hier einiges an Vorbereitungen voraus. Carl Tiede erturnte sich an Sprung, Barren, Reck und Boden den dritten Platz. Die Ergebnisse am Boden hätten deutlich besser ausfallen müssen. Ein Zahlendreher verhinderte eine höhere Platzierung. Mika Groß erturnte im selben Wettkampf einen guten fünften Platz.

Akim Arslan und Julian Reis traten mit Einzelstartrecht für die Turngemeinde im Qualifikationswettkampf für die Hessenmeisterschaften an. Beide trainieren schon seit zwei Jahren in der Trainingsgruppe des TV Bürstadt. Julian Reis zeigte seine bisher beste Wettkampfform und erreichte den zweiten Platz. Akim Arslan belegte einen guten vierten Platz. Damit können sich beide Turner Hoffnung auf einen Startplatz für die Hessenmeisterschaften in Bensheim machen. red

