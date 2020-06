Motorradfahrer schwer verletzt

Bürstadt.Schwere Verletzungen hat am Montagnachmittag ein Motorradfahrer erlitten, der auf der B 47 zwischen Rosengarten und Bürstadt unterwegs war. Der 69 Jahre alte Mann aus Monsheim wollte in Höhe des Umspannwerks nach links auf die Nibelungenstraße einbiegen. Dabei wurde er von einer Autofahrerin übersehen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wie die Polizei berichtet. Die 66-jährige Bürstädterin krachte mit dem Motorradfahrer zusammen, dabei sei der Mann vor allem am Bein verletzt worden, wie die Beamten weiter mitteilen.

Der Monsheimer wurde mit dem Krankenwagen in eine Wormser Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Bürstädterin blieb weitgehend unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. sbo

