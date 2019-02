Müll türmt sich im Biotop

Bürstadt.Im Biotop an der Dieselstraße in Bürstadt haben Unbekannte ziemlich viel Müll abgeladen. Ein alter Badvorleger, Spielsachen, Taschen, Hefte und vieles mehr türmen sich im Grünen. „So etwas kommt immer wieder mal vor“, sagt Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel. Er habe aber nicht den Eindruck, dass es sich häufe. Der Bauhof werde den Müll einsammeln – und dabei nach Hinweisen auf den Verursacher Ausschau halten. Es sei schon mehrfach vorgekommen, dass im Müll eine Adresse auftauchte und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Bußgeld in Gang kam. cos

