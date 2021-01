Bürstadt.„Dass wir nach Lampertheim tendieren, ok. Aber nach Lorsch? Das kann ich nicht nachvollziehen.“ Franz Siegl, SPD-Fraktionschef, kritisierte in der Sitzung des Bürstädter Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses die Zusammenarbeit mit den beiden Kommunen in einem gemeinsamen Mittelzentrum. Denn das Land Hessen verlange den Zusammenschluss – aus Siegls Sicht „ein Erpressungsversuch“. Sonst könnte Bürstadt seinen Status als Mittelzentrum verlieren. Dieser wiederum sei wichtig, weil die Stadt auf die Weise Steuerzuweisungen aus Wiesbaden erhält – weil sie Nachbargemeinden wie Biblis oder Groß-Rohrheim mit versorge.

„Wir müssen uns anstrengen, damit wir den Status behalten“, forderte Alexander Bauer (CDU). Seiner Ansicht nach steht einer Kooperation mit Lampertheim und Lorsch nichts im Weg. Gemeinsam könnten die Städte etliche Ideen weiterentwickeln und nannte Ärzteversorgung, Schwimmbäder, Kultur sowie Nahverkehr. „Was Gewerbe und Wohnraum angeht, sind wir das kleinste und fast schwächste Mittelzentrum“, deshalb verstehe er die Zusammenarbeit mit den anderen beiden Kommunen als Chance.

Die Diskussion wurde durch den Landesentwicklungsplan ausgelöst, der im Ausschuss zur Kenntnis genommen werden sollte. Änderungen darin hatten die Stadtverordneten bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Dass darin weitere Entwicklungsflächen aufgenommen wurden, stieß Uwe Metzner, Fraktionschef der Grünen, sauer auf. Er sprach sich deutlich gegen weitere Flächenversiegelungen aus. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.01.2021