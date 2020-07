Mundart-CD bringt Glück

Bürstadt.„Glücksuche/Glücksache“ heißt die CD mit Mundarttexten, die sich mit dem Thema Glück befasst. Hermann Hofmann, der Künstler hinter dieser CD, beschreibt dies mit den Worten: „Ob es um den Kreislauf des Lebens, die Natur, das Feiern von Festen oder den einen kleinen Moment geht. Das Glück ist oft umschunschd, man muss es nur erkennen.“ 1000 Euro aus dem Verkaufserlös gehen nun an die Tafel.

Die Idee für eine Mundart-CD entspringt einer Einladung der neu gegründeten Gruppe „Die Bürstädter Babbler“. Die Gruppe bemüht sich um die Pflege der Mundart und alter Gebräuche. Passend zum Thema des Eröffnungsabends „Bürstädter Rezepte – Essen und Trinken“ hat Hermann Hofmann kurzfristig ein Lied mit dem Titel „Dörrfleisch mit Werschinggemies“ geschrieben. Die Resonanz war so positiv und die Ideen waren so vielfältig, dass innerhalb kurzer Zeit weitere Lieder folgten. Die Idee einer Mundart-CD war geboren.

Mit der Platte wollte Hofmann einen sozialen Zweck in seiner Heimatstadt unterstützen. Dabei fiel seine Wahl auf die Tafel in Bürstadt. Für Hofmann der beste Weg, um Glücksache und Glücksuche zu verbinden. Die Spender kommen aus dem gesamten Kreisgebiet, aus Darmstadt, aber auch aus der Bodenseeregion.

Zweite Platte in Arbeit

Die Tafel Bürstadt sei überaus glücklich über die Spende von 1000 Euro, heißt es in der Mitteilung. In den schwierigen Zeiten der Corona- Pandemie sei die großzügige Spende eine „echte Glücksache“. Es erfülle die ehrenamtlichen Helfer mit großer Erleichterung, wenn sie sich neben all den anderen Schwierigkeiten in dieser Zeit nicht auch noch mit finanziellen Nöten beschäftigen müssen, berichtet Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin des Diakonischen Werkes Bergstraße.

Das Interesse an den Mundartliedern halte an, die zweite CD sei in Arbeit und es lägen bundesweite Anfragen vor, so Hermann Hofmann. Auch die Teilnahme an einem Mundartwettbewerb im Oktober stehe an.

T-Shirts für guten Zweck

Aktuell seien T-Shirts, die mit den Liedtiteln und Mundartwörtern bedruckt sind, der große Renner. Sie werden unter dem Label „Glücksache“ verkauft – für den guten Zweck. Vielleicht wieder eine „Glücksache“ für die Tafel Bürstadt, wie Hermann Hofmann durchklingen lässt. red

