Musik aus dem hohen Norden

Bürstadt.Der 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ist am morgigen Samstag, 17. November, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Bürstadt zu Gast. Er präsentiert unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko sein Programm mit dem Titel „Nordlichter“. Mit Kompositionen aus Finnland, Schweden und Norwegen wird das Ensemble, das aus 20 Lehramtsstudentinnen besteht, die Musik der Nordhalbkugel nach Bürstadt tragen und eine Vielfalt an geistlichen und weltlichen Werken präsentieren. Der Chor wurde vielfach ausgezeichnet als Preisträger bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben. Der Eintritt für das Konzert ist frei. In der Pause gibt es die Möglichkeit, sich bei Getränken und einem Snack auszutauschen. red

