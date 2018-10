Musik für die Tafel

Bürstadt.„Mit Musik was Gutes tun!“ lautet das Motto am Sonntag, 28. Oktober. Um 16 Uhr findet in der Kirche St. Michael in Bürstadt ein Benefizkonzert zugunsten der Bürstädter Tafel statt, zu dem das evangelische Dekanat Ried einlädt.

Es musizieren der Evangelische Posaunenchor, die Katholische Kirchenmusik, Gen Spirito und der Katholische Kirchenchor. Unterstützt wird das Konzert von der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, dem Rotary-Club Lampertheim, Energie Ried, dem Lions-Club Lampertheim und der Bürgerstiftung Bürstadt. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeisterin Bärbel Schader inne.

Die Musik-Gruppen treten unentgeltlich auf. Um Spende wird am Ausgang gebeten. Der Betrag kommt in vollem Umfang der Tafelarbeit in Bürstadt zu Gute.

Gemeinsames Schlusslied

Dekan Karl Hans Geil, der das Benefizkonzert angeregt hat, freut besonders, „dass sich alle an dem Projekt beteiligten, kurzfristig und von der guten Sache überzeugt, für das Konzert zur Verfügung gestellt haben.“ Alle können sich auf ein kurzweiliges Programm freuen. „Ein gemeinsames Schluss-Lied wird das Konzert so rechtzeitig beenden, dass alle zu den ersten Landtagswahl-Prognosen wieder zuhause sein können“, sagt Geil.

Die Tafel in Bürstadt hatte am 3. September 2010 ihre Ladentüren erstmals geöffnet. Im Februar 2015 erfolgte der Umzug in neue Räume. Über 50 Ehrenamtliche leisten ihren freiwilligen Dienst in der Ausgabestelle und organisieren die Weitergabe der Lebensmittel an Bedürftige. Dazu gehört es, Nahrungsmittel und Verbrauchsgüter von den regionalen Geschäften einzusammeln, diese aufzubereiten und zu sortieren. Zweimal in der Woche für jeweils zweieinhalb Stunden ist der Tafelladen geöffnet. Während dieser Zeit werden die gespendeten Waren an die Kunden gegen eine geringe Kostenbeteiligung ausgegeben. red

