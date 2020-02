Musik und Comedy zum Weltfrauentag

Bürstadt.Seit 1977 gibt es den Internationalen Frauentag, der weltweit am 8. März gefeiert wird. Doch zu feiern gibt es für eine Vielzahl der Frauen auf der Welt nicht viel, schon allein, weil zahlreiche Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Die Städte Bürstadt und Lampertheim laden erstmals zu einem Theaterstück ein. Ganz bewusst sollen damit auch Männer angesprochen werden, wie Bürgermeisterin Bärbel Schader und ihr Amtskollege Gottfried Störmer aus Lampertheim bei einem Pressegespräch erklärten.

Das Ensemble „Sturmvogel“ präsentiert am Samstag, 7. März, das Stück „Frauen an die Macht“ mit viel Comedy und Musik. Sandra Jankowski, Schauspielerin, Sängerin und Frontfrau von „Sturmvogel“ schlüpft an diesem Abend in mehrere Rollen und hält nicht zurück mit Kritik auch am eigenen Geschlecht. So zeigt sie die Helikoptermutti mit dem SUV, die Karriere-Frau oder die kampferprobte Amazone. Frank Klaffke spielt den Gegenpart und versucht, den Frauen an der Macht Paroli zu bieten. Untermalt wird das Ganze mit zahlreichen bekannten Popsongs. Für einen kurzweiligen Abend ist also gesorgt.

„Frauen werden in vielen Bereichen leider immer noch benachteiligt. Mit diesem Stück an diesem Tag wollen wir Frauen Rückhalt geben“, erläutern Schader und die Bürstädter Gleichstellungsbeauftragte Gerasimoula Grigoraki. „Das Beste wäre, wenn es diesen Tag nicht mehr gäbe, weil wir ihn nicht mehr brauchen“, fügte Störmer an. „In den vergangenen 100 Jahren wurde schon einiges erreicht, aber es gibt auch heute noch Dinge, die sich ändern müssen“, ergänzte Sonja Niederhöfer, Lampertheimer Gleichstellungsbeauftragte. Dazu gehörten gleiche Löhne, eine gerechte Besteuerung oder auch die Tatsache, dass Frauen in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert seien.

Neben dem Weltfrauentag gibt es noch weitere Aktionen wie etwa den Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ oder die kreisweite Brötchentüten-Aktion. Zum Equal-Pay-Day am 17. März gibt es im Bensheimer Luxor Kino eine Veranstaltung mit anschließendem Kinofilm. Frauen zahlen hier nur die Hälfte.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020