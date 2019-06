Musik und Gesang für die Gäste

Bobstadt.Das Pfarrfest unter dem Kirchturm von St. Josef gehört in Bobstadt zur guten Tradition. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Adam Malczyk, den die Kita-Kinder, der Kirchenchor und der Liederkranz Bürstadt-Bobstadt mitgestaltet hatten, trafen sich Kirchgänger und weitere Besucher im Schatten der Bäume.

Dort hatte Organisationsleiterin und stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Lioba Neuhaus zusammen mit vielen Helfern Tische und Bänke aufgestellt. Zudem war die Außenküche installiert worden. Und das Gemeindezentrum hatte sich in eine schmucke Cafetéria verwandelt. Hier wurden die Gäste mit selbst gebackenen Köstlichkeiten verwöhnt.

Zur Mittagszeit hatten sich lange Schlangen vor der Getränke- und Essensausgabe gebildet. Dem Prager Schinken und Hackbraten konnte fast niemand widerstehen. Vegetarier griffen bei der Pilzpfanne zu. Es gab auch noch deftige Bratwürste und süße Waffeln.

Unter dem Dach eines Pavillons wurden kleine Besucher von den Erziehern die Kita Pater Kolbe betreut. Mit Wassereis sorgten die Erzieherinnen auch für etwas Abkühlung. Denn beim Springen in der Hüpfburg kam so mancher Knirps außer Atem.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Duo Winkler & Winkler sowie der Liederkranz. Unter der Leitung von Herbert Ritzert erfreuten die Sänger mit der „Legende von Babylon“ die Zuhörer und sangen den Kassenschlager „Butterfly“ in deutscher Sprache. Der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende Hans-Georg Gött warb beim Publikum um die Teilnahme an den Pfarrgemeinderatswahlen, die am 9. und 10. November stattfinden. Denn der Kirche gehen nicht nur die Pfarrer aus, auch immer weniger Ehrenamtliche übernehmen wichtige Aufgaben.

Dabei gibt es auch in Bobstadt viel zu tun. So muss die Sanierung des Glockengeläutes vorangetrieben werden, auch die Elektrik der Kirche ist überholungsbedürftig. Und im Pfarrzentrum stehen Sanierungsarbeiten an.

