Musik unterstützt Ehrenamt

Bürstadt.Trotz Hessenwahl und stürmischem Herbstwetter laden gleich vier musikalische Ensembles zum Benefizkonzert für die örtliche Tafel in die Kirche St. Michael. Die Reihen im langen Kirchenschiff füllen sich zwar nur zögerlich. Doch Dekan Karl Hans Geil sieht mit Freude in die Gesichter all der Menschen, die gekommen waren, um sich von der Musik begeistern zu lassen – und anschließend mit einer Spende selbst Gutes zu tun.

Zunächst tritt Bürgermeisterin und Schirmherrin Bärbel Schader ans Mikrofon, um an den Zweck dieser Stunden zu erinnern. In pointierten Worten wirbt sie für den Tafelladen. Seit der Eröffnung im Jahr 2010 – und dann ab 2015 in den neuen Räumen Am Bildstock – trage die Ausgabestelle zweimal in der Woche dazu bei, die Armut in der Region zu bekämpfen. Schader unterstreicht auch das Engagement der mehr als 50 Ehrenamtlichen, die regelmäßig Lebensmittel von Geschäften in der Umgebung einsammeln, aufbereiten und sortieren.

„Dass wir diese Menschen mit all unserer Kraft unterstützen, damit sie diese wertvolle Arbeit leisten können, muss für uns eine Selbstverständlichkeit sein“, fasst die Bürgermeisterin zusammen. Die darauf folgenden 60 Minuten dürften deshalb als klangvolles Engagement für die gute Sache verstanden werden.

Vier Ensembles

Vier Ensembles beteiligen sich am Benefizkonzert: Der katholische Kirchenchor fokussiert sich vornehmlich auf tröstende Lob- und Preislieder zwischen Pachelbel und Bach. Auch die Katholische Kirchenmusik unter Wolfgang Rothenheber kommt tragend daher. Dagegen sorgen die Musiker der Band „Gen Spirito“ – mit mutigen Liedern wie „Wo immer ich auch steh’“ – für eine freudige Atmosphäre.

Der evangelische Posaunenchor verstärkt vor allem beim festlichen Abschluss die übrigen Musiker und gestaltet so ein durchaus eindrucksvolles Finale.

Es ist ein Nachmittag, der – bei aller Kürze – die Kraft der Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellt und diese Botschaft durchaus zu transportieren versteht. Am Ende gibt es viel Beifall, für die Künstler, die alle unentgeltlich auftreten. Die Spenden, die viele Besucher im Anschluss machen, wird mit den Summen tatkräftiger Sponsoren wie der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, dem Rotary-Club Lampertheim, Energieried sowie dem Lampertheimer Lions-Club und der Bürgerstiftung Bürstadt verlängert. Alle treten sie für den Fortbestand des Tafelladens ein – an einem Wahlabend, der vieles in Hessen mit deutlichen Fragezeichen versieht, ein beruhigendes Zeichen sozial engagierter Kontinuität.

