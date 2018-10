Bürstadt.Der Ehrenvorsitzende des GV Liederkranz Bürstadt, Karl-Heinz Jakob (Bild), ist verstorben. 25 Jahre engagierte er sich als Vorsitzender für den Gesangverein – ein Vierteljahrhundert. Jakob wurde in Worms geboren, er wuchs in Bürstadt auf. Die Musik war immer Teil seines Lebens: ob bei der Bürstädter Tanzcombo oder als Sänger beim Liederkranz. Auch in der Chorgemeinschaft Bürstadt hatte er zeitweise den Vorsitz inne. Musikalisch startete er aber ursprünglich beim Harmonikaclub.

In diesem Sommer feierte Jakob mit seiner Frau Hilde nach 60 Jahren gemeinsam verbrachter Lebenszeit die diamantene Hochzeit. In Bürstadt heiratete die beiden vor dieser langen Zeit, das Ehepaar bekam zwei Kinder – Sohn Armin und Tochter Petra. Der gelernte Modellschreiner arbeitet zunächst in Mannheim und später in Bürstadt bei der Firma 3K-Möbel.

„Musik war sein Leben“, hatte seine Tochter Petra noch bei der Feier zur diamantenen Hochzeit gesagt. Auch wenn Jakob gesundheitlich angeschlagen war, so war er doch bei den Aktivitäten des Liederkranzes dabei, wo er konnte. „Ich habe viel von ihm gelernt und ihn als aufrichtigen Menschen kennengelernt“, sagt die erste Vorsitzende des Liederkranz, Christa Wasem.

Die Beerdigung von Karl-Heinz Jakob findet am Donnerstag, 18. Oktober, 13.15 Uhr, auf dem Friedhof Bürstadt statt. see

