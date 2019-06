Musikalische EKS-Schüler begeistern beim Sommerkonzert

Bürstadt.Herrschten beim Sommerkonzert der Erich Kästner-Schule (EKS) bereits draußen subtropische Temperaturen, so schwitzten Zuhörer, Sänger und Musikanten auch in der mit viel Liebe dekorierten Aula. Mangels ausreichender Belüftung war die Luft zum Schneiden dick. Das hielt die musikalischen EKS-Talente jedoch nicht davon ab, mit fetzigen Liedern, mitreißenden Rhythmen und hinreißendem Einsatz in die musikalische Welt der Karibik zu entführen.

Einem Zirkusdirektor gleich, kündigte Moderator Jaycie Kohl zum Auftakt das Schulorchester unter der Leitung von Hannah-Fee Molitor an. Hannah spielt sieben Instrumente und ist beim Katholischen Kirchenmusikverein zu Hause – und dirigierte gekonnt wie ein Profi. Nach „One O’Clock Rock“ und „Rolling In The Deep“ kam das Schulorchester nicht ohne die Zugabe „Sinfonie aus der neuen Welt“ von der Bühne.

Gefeiert wurde auch der Schulchor, bestehend aus Mitgliedern der von Patrick Embach geleiteten Chor AG und den Chorklassen 5 Ga und 5 Gb. Begleitet von den Mitgliedern der Lehrerband „Erich und die Kästners“, Klavier, Glockenspiel und Cajon, entführte der Chor an heiße Sommerstrände und auf „Wolke 10“. Von rhythmischen Klatschen der Zuhörer begleitet, glänzte zudem Kimberly Teukam als Solosängerin beim Ed Sheeran-Song „Shape Of You“. Aber auch Marie Kronauer, Lehrerin Susen Seelinger und Vivian Gräf punkteten beim Publikum mit ihren Soloeinlagen.

Zum Erfolg trugen auch die „Kästners“ nach der Pause bei. Beim bunten, musikalisch anspruchsvollen Programm fehlten auch die Mega-Hits von Joan Baez, Stevie Wonder oder Emelie Sandé nicht. Hannah-Fee Molitor (Saxofon) und Sebastian Werz (Schlagzeug) gaben dem Disney-Song „Zero To Hero“ aus „Herkules“ den nötigen Sound. Dafür wurden die jungen Musiktalente gebührend gefeiert. So war sich das Publikum – trotz der heißen Temperaturen – einig: „Es war ein wundervolles Konzert“, schwärmte eine begeisterte Zuhörerin.

