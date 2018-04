Musiker feilen am Programm

Anzeige

Bürstadt.Immer mehr Musiker treffen am Abend in der Erich Kästner- Schule ein. Im neuen Musiksaal werden die Stühle im Halbkreis aufgestellt, die Notenständer und Musikinstrumente ausgepackt. Die gemeinsame Probe des 1. Harmonika-Clubs Bürstadt und des Harmonika-Clubs 1934 Lampertheim kann beginnen.

„Geprobt wird immer dienstags“, erklären die Musiker. Aber nun, vor den Konzerten am Sonntag, 22. April, in der Spargelstadt und am Samstag, 28. April, in der Sonnenstadt natürlich intensiver. „Wir haben schon eine zusätzliche Samstagprobe hinter uns“, sagt Akkordeonspielerin Beate Horlé.

Der Vorsitzende des Bürstädter Harmonika-Clubs Markus Getrost und der Lampertheimer Dirigent Klaus Jörger sind als Erste zur Stelle, um Vorbereitungen zu treffen. So muss das Schlagzeug aufgebaut werden. Obwohl der Aufbau des Drumsets keine leichte Aufgabe ist, sind der Vorsitzende Getrost und Perkussionist Eric Althapp ruck,zuck fertig. Der Schlagzeuger ist auch als Musiker bei der Katholischen Kirchenmusik Bürstadt bekannt. Jetzt bei den Akkordeonspielern fügt er sich wunderbar ein und agiert nie zu wuchtig. Selbstverständlich setzt er Akzente an den entscheidenden Stellen in den Musikstücken.