Musiker gehen neues Projekt an

Bürstadt/Hofheim.Wie alle anderen Musikgruppen ist auch der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim in Folge der Corona-Krise stark in seinem Wirken eingeschränkt. Aktuell sind die wöchentlichen Proben nicht möglich. Um aber dennoch die Zeit zu nutzen, führten die Musiker im April das Projekt „Musikzug des 21. Jahrhunderts“ durch. Hierbei ging es darum, an welchem Punkt die Musikgruppe aktuell steht. Aber auch, welche Maßnahmen und Konzepte es für die Zukunft zu entwickeln gilt, um weiter zukunftsorientiert aufgestellt zu sein.

Die Musiker trafen sich über Videokonferenzen, um das Ausgearbeitete zu präsentieren und in einer offenen Diskussionsrunde zusammenzuführen. Besonderen Wert wurde auf die ausgewogene Zusammensetzung der einzelnen Konferenzgruppen gelegt. So war in einer Gruppe der jüngste Teilnehmer 14 und der älteste 63 Jahre. Dies garantiert, dass die Themen von den verschiedensten Blickwinkeln aus betrachtet werden.

Rubriken waren beispielsweise „Marketing“, „Integration neuer Musiker in die Gruppe“ oder auch Themen wie „Das Miteinander der Generationen“. Es gab aber auch einen externen Part: Ein Bogen mit Fragen wurde an externe Nicht-Musiker versendet. So konnte neben der Frage, wie man sich selbst sieht, auch die Frage nach der Wahrnehmung von außen hinreichend bewertet werden.

All die gewonnen Ergebnisse aus den Videokonferenzen und den Fragebögen helfen dem Musikzug in seiner Entwicklung enorm weiter und eröffnen gleichzeitigneue Ideen und Horizonte in seiner Zukunftsausrichtung. red

