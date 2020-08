Musiker proben erstmals wieder gemeinsam

Bürstadt.Hinter den Musikern des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKM) liegt eine schwere Zeit. Wegen der Corona-Pandemie hatten sie ihr Frühjahrskonzert samt Probewochenende absagen müssen.

Die geltenden Hygienevorschriften machten einen regulären Probebetrieb unmöglich. „Die Regeln für Blasmusik sind besonders streng“, erklärt KKM-Vorsitzender Guido Pabst.

Zudem habe das katholische Bistum Mainz weitere, noch strengere Regeln erlassen. So ruhten die gemeinsamen Übungsstunden für das Jugendorchester ebenso, wie die Treffen des großen Ensembles. „Im Saal der Garten- und Naturfreunde ist eine Stoßlüftung nicht möglich“ bedauerte Pabst.

Doch nach 134 endlosen erscheinenden Tagen konnte jetzt eine Lösung gefunden werden, da der MGV Sängerlust seine Sängerlustwiese zur Verfügung stellte. Dort, wo lustige Feste gefeiert werden und sich die Sängerlust-Vereinsfamilie im Sommer gerne trifft, hatten sich fast 40 Instrumentalisten versammelt. „Von 18 bis 19 Uhr hat unser Jugendorchester unter der Leitung von Erik Althapp geprobt“, berichtet Guido Pabst.

Hütchen markieren Abstände

Zuvor hatten die Verantwortlichen die große Wiese vermessen und die geforderten Abstände mit Hütchen markiert. Nur dort durften sich die Musiker hinsetzen. Neben den blank polierten Instrumenten, die so manchen Sonnenstrahl durch das Laub eines großen Baumes auffingen, sah man überall strahlende Gesichter.

„Alle, bis auf einen, dem das Risiko zu groß erscheint, haben bei einer Online-Umfrage ihre Zustimmung gegeben“, freute sich Pabst. Ihm liege besonders am Herzen, dass der Zusammenhalt unter den Mitgliedern bestehen und die Geselligkeit erhalten bleibe. Denn auf vieles müsse verzichtet werden. So bricht in diesem Jahr weder die Jugend in ihr Zeltlager auf, noch werden gemeinsame Fahrradtouren unternommen.

Sobald Dirigent Wolfgang Rothenheber den Taktstock hob, hörte man, dass die KKM-Musiker die Lust am Spielen keineswegs verloren haben. „Wir spielen fünf bis sechs weltliche Stücke zu unserem eigenen Vergnügen“, sagte Tobias Molitor.

Winter bereitet Sorge

In den Genuss des Übungsabends kamen auch ein paar Sängerlust-Mitglieder. Diese genossen mit wippenden Füßen ihre gegrillten Hähnchen sowie die Freude am Zusammensein. Mit großer Sorge schaut die KKM jedoch auf den Winter. Dann beginnt sie wieder, die Suche nach einem gut zu belüfteten Übungsraum. Vielleicht macht das Angebot des MGV Sängerlust ja Schule und Vereine mit großen Hallen ermöglichen es, den Musikern in ihren Räumlichkeiten zu Proben. Auch das Bürgerhaus, das derzeit selten benutzt wird, könnte eine Alternative sein. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.08.2020