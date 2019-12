Musiker spielen Spenden ein

Bürstadt.In einem „frischen” Rahmen präsentierten die Musiker um Initiator Patrick Embach einen Weihnachts-Jam der besonderen Art. Im Rahmen der Aktion „Bürstadt im Advent“ drängten sich die Besucher im weihnachtlich dekorierten Innenhof und in der Gaststätte „Zum Pit“. Dort, wo Inhaber Peter Ruh jeden ersten Mittwoch im Monat zum Livekonzert einlädt.

Doch neben dem Spaß am Musizieren war es Patrick Embach, Matthias Klöpsch, Frank Willi Schmidt, Christian Stockert und den Sängerinnen Tatjana DiLella und Jessina mit ihrem Benefizkonzert ein Anliegen, den behinderten Jörn Suder zu unterstützen. Er soll ein Therapiefahrrad bekommen. „Anja Müller hat mir vom Schicksal des kleinen Jungen erzählt und ich habe Kontakt zu seiner Mutter aufgenommen“, berichtete Embach. Das Therapiefahrrad kostet etwa 10 000 Euro. Auch wenn bereits Spenden gesammelt wurden – so beim Crosslauf des TV Bürstadt – ist das finanzielle Ziel noch nicht erreicht.

Glühwein wärmt die Finger

So genossen die Zuhörer „Dream a Little Dream“ und wippten mit den Füßen zu „Sex on Fire“ oder „Angels“. Während heißer Glühwein die Nasen und Finger wärmten, leisteten die Musiker bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Schwerstarbeit. Applaus gab es nicht nur für den Adele-Song „Skyfall“. Matthias Klöpsch glänzte auch mit „Hey You“. „Das ist so schwer zu spielen“, stellte Hermann Hofmann fest, der als musikalischer „Bäschdädder Babbler“ bald seine erste CD mit Mundart-Liedern auf den Markt bringen wird.

Auch SKK-Tanzperle Petra Brenner genoss den Abend und ließ sich von „Little Drummer Boy“, „Halleluja“ sowie „Feliz Navidad“ auf den Heimweg begleiten. Fell

