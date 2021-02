Mutation in Bürstadt: Weder Kitas noch St. Elisabeth betroffen

Bürstadt. Zum ersten Mal seit Oktober sinkt die Inzidenz im Kreis Bergstraße wieder unter 100. Und trotzdem ist die Anspannung in der Region groß. In Bürstadt ist die britische Mutation des Coronavirus aufgetaucht, wie bereits gestern kurz berichtet. Damit ist die Variante B.1.1.7 zum zweiten Mal im Kreis festgestellt worden, am Freitag wurde die Mutation in einer Kita im Gorxheimertal

...