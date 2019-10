Nabu-Kindergruppe kocht Gemüsesuppe

Bürstadt.Als die zehn Kinder der Jugendgruppe zu ihrem Treffen am Nabu-Gelände eintrafen, brannte bereits das Feuer im Steinkreis, und verschiedene Gemüsesorten waren auf dem Tisch ausgebreitet. Von den Gemüsen der Saison wie Karotten, Sellerie, Fenchel, Kohlrabi, Lauch, Kartoffeln und Zwiebeln war den Kindern einiges bekannt. Sie haben erfahren, was unter und was über der Erde wächst. Dann ging es ans Vorbereiten der Gemüsesuppe, es wurde alles gewaschen, klein geschnitten und in den Suppentopf geworfen. Die Maronen wurden eingeritzt und kamen in eine Pfanne. Bis die Suppe fertig war, suchte jedes Kind einen geeigneten Stock, um mit einem vorgefertigten Teig Stockbrot zu machen. Zum Schluss aßen alle gemeinsam, und der gelungene Vormittag war schon wieder vorbei. red

