Nabu will Schleiereule anlocken

Bürstadt.Die Schleiereule braucht zum Nisten einen störungsfreien und dunklen Platz. Am besten in einer Scheune alten Stils: Sie sollte nicht völlig verschlossen sein, sondern Ritzen in der Holzverkleidung oder Öffnungen im Dach haben. Früher, im bäuerlichen Bürstadt bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, gab es überall noch solche geeigneten Nistplätze, schreibt die örtliche Naturschutzbund-Gruppe (Nabu) in einer Pressemitteilung. Die Schleiereule war deshalb in der Region ein weit verbreiteter Brutvogel. Ähnlich wie die beiden Schwalbenarten Mehl- und Rauchschwalbe erlebte der Bestand aber mit dem Verschwinden der Bauernhöfe aus dem Stadtgebiet, dem Abriss oder der Renovierung der alten Scheunen einen starken Rückgang. In Bürstadt sei sie wohl komplett verschwunden, vermutet der Nabu.

Mit dem Angebot einer Nisthilfe in einer geeigneten Scheune in Riedrode versuchen die Naturschützer, diesen seltenen Vogel hier wieder heimisch werden zu lassen. Die Nabu-Aktiven hoffen nun auf die Rückkehr dieser schönen Eulenart in Bürstadt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.01.2020