Nach 27 Jahren soll Schluss sein

Bürstadt.Im kommenden Jahr soll endlich Schluss sein. Das kündigte MGV 02-Vorsitzender Klaus Ohl ein Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit bei der Jahreshauptversammlung an. Nach dann 27 Jahren als Chef des Männergesangvereins 1902 und über 40 Jahren im Vorstand will er zumindest aus der vordersten Front zurücktreten. Bis dahin haben die Sänger nun Zeit, einen Nachfolger zu finden. Kein leichtes Unterfangen: Wie viele andere Gesangvereine auch kämpft der MGV 02 mit Nachwuchssorgen und fehlender, aktiver Beteiligung.

„Ich werde das aber durchziehen“, schickte Klaus Ohl seiner Ankündigung gleich hinterher. Er kennt seine Sänger eben. Aus dem Publikum tönte es sogleich: „Mach doch wenigstens die 30 voll.“

Diesmal ist der Vorsitzende aber entschlossen, die Vereinsgeschicke tatsächlich in neue Hände zu legen. „Ich habe das schon kurz vor dem 20. Jubiläum gesagt. Aber diesmal ist es definitiv die letzte Amtsperiode“, betonte er. Ohl ist aber bereit, einen möglichen Nachfolger in der zweiten Reihe zu unterstützen.

Während seine Amtszeit noch ein Jahr andauert, standen die restlichen Posten bereits jetzt zur Disposition. Hermann Zimmermann ließ sich als zweiter Vorsitzender zwar erneut in Amt und Würden wählen, wandte sich aber eindringlich an die Mitglieder. „Mit Kritik sind viele schnell dabei“, bemängelte er, „nur wirklich mithelfen will keiner“.

Hermann Zimmermann kritisierte die schwache Beteiligung bei Vereinsveranstaltungen wie zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier oder beim Kappenabend, die für die Organisatoren sehr aufwendig seien. Er wolle deshalb die Entwicklung abwarten und behalte sich auch einen Rücktritt vor.

Für Thomas Ille, der aus beruflichen Gründen nur noch als Beisitzer dem Verein zur Verfügung steht, übernimmt das Duo Karlheinz Harfmann und Günter Reinheimer die Position des Kassenführers. Schriftführer bleibt Roland Kühn.

„Wieder Leben eingekehrt“

Insgesamt hat der MGV 02 jetzt 276 Mitglieder, acht weniger als im Vorjahr. Aktiv singen 25 Männer im Chor, einige Herren wirken auch bei der gemischten Gruppe des Volkschors mit. Die Entscheidung zu einer Singgemeinschaft habe sich im Nachhinein ohnehin als goldrichtig heraus gestellt. „Durch den Volkschor ist wieder Leben eingekehrt“, sagte Hermann Zimmermann. Etwa beim Wirtschaftsdienst im Vereinsheim seien fünf Leute eingesprungen. „Das entlastet uns unheimlich“, freute sich auch der Vorsitzende Klaus Ohl.

Finanziell hat sich die Lage etwas entspannt. Der Verein verbuchte zwar ein Minus, allerdings habe man die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr deutlich senken und die Einnahmen, etwa durch die Vermietung, steigern können. Den Abschluss der Jahreshauptversammlung gestalteten die Mitglieder musikalisch. Sie sangen das Lied „Im Wald, im grünen Wald“.

