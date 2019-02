Nach dem Schlaganfall möglichst selbstständig leben

Bürstadt.Ambulante Rehabilitation ermöglicht Menschen nach einem Schlaganfall ein selbstbestimmtes Leben. Das will die Schlaganfall-Selbsthilfe im Kreis Bergstraße Betroffenen und Angehörigen in einem Vortrag am Donnerstag, 21. Februar, um 17 Uhr im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Bürstadt aufzeigen.

Schlaganfallexperte Helmut Gruhn wird eine Stunde lang über Möglichkeiten, Kosten und Erfolge sprechen. Wenn der Physiotherapeut von der Rehabilitation seiner Patienten nach einem Schlaganfall erzählt, wird es meist still im Saal. Da ist der Manager, der nach seinem Schlaganfall nicht mal mehr selbst den Löffel zum Mund führen kann. Heute fährt er mit seiner Familie regelmäßig in den Skiurlaub und fegt die Pisten hinunter.

Oder der junge Lehrer, der nach seinem Schlaganfall völlig am Leben verzweifelte. Mittlerweile arbeitet er wieder als Lehrer und ist begeisterter Handballer. Unglaubliche Geschichten, erzählt er da. Hoffnungsvolle Geschichten, die Betroffenen und Angehörigen Mut machen und neue Kraft geben, um auch selbst die größtmögliche Selbstständigkeit zu erreichen.

Gruhn hilft Betroffenen seit fast 30 Jahren, dieses Ziel nach einem Schlaganfall wieder zu erreichen. Dazu entwickelte er das intensive Rehabilitationsprogramm „Back-to-life“, das auf dem wissenschaftlich fundierten Bobath-Konzept beruht.

Das Konzept setze direkt im Alltag der Patienten an und richte sich nach den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen. Es unterstütze therapeutisch bei ganz praktischen Problemen des Alltags, etwa beim Essen oder beim An- und Ausziehen. Die Therapiezeiten seien länger und erfolgten in kürzeren Abständen als normalerweise.

Gruhn berichtet, was ambulante Rehabilitation leisten kann, welche Kosten damit verbunden sind und wie Angehörige die Therapie unterstützen können. Anhand von vielen Video-Clips werden erfolgreiche Patienten-Beispiele aus der Praxis gezeigt. Nach dem Vortrag steht der Experte für Fragen zur Verfügung.

Die Schlaganfall-Selbsthilfe im Kreis Bergstraße ist Organisator der Veranstaltung. Die Selbsthilfegruppe mit derzeit etwa 40 Mitgliedern wurde von Hans-Dieter Niepötter, der selbst von einem Schlaganfall betroffen ist, im Jahr 2017 gegründet. Das Angebot der Selbsthilfegruppe richtet sich an Menschen, deren Leben sich aufgrund einer erworbenen Hirnschädigung zum Beispiel durch eine Unfallverletzung, einen Schlaganfall, einen Hirntumor oder einer Hirnblutung verändert hat, und an deren Angehörige.

Treffpunkt ist regelmäßig jeden dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, Rathausstraße 4, in Bürstadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist barrierefrei. red

