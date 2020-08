Nach Typisierungsaktion in Bobstadt Spender gefunden

Das Prinzenpaar Manuela und Marcel hatte die Aktion unterstützt. © Fellbaum

Bobstadt. Nach der Typisierungsaktion der Feuerwehr Bobstadt im Herbst haben die Brandschützer nun erfahren, dass ein Spender gefunden wurde, der schon Stammzellen gespendet hat. „Wir hatten alle Gänsehaut, als wir das erfahren haben“, sagt der Bobstädter Wehrführer Sebastian Kaiser.

Um welche Person es sich dabei handelt, wissen die Feuerwehrleute aber nicht, da dies dem Datenschutz unterliegt. Informiert wurden sie von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, die die Aktion mit der Feuerwehr auf die Beine gestellt hat. „Schon bei unserer ersten Typisierungsaktion 2004 sind drei Spender gefunden worden - und nun wieder“, sagt Kaiser erfreut. „Wie schön, dass es Früchte trägt, wenn man so eine Aktion auf die Beine stellt.“

Im Oktober hatten sich 156 Personen in Bobstadt typisieren und in die Datei der DKMS aufnehmen lassen. Stammzellen helfen Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Mit einem speziellen Wattestäbchen wird ein Abstrich der Mundschleimhaut entnommen. Die Gewebemerkmale sind weltweit abrufbar. Bei einer Spende kommen die Stammzellen in etwa 80 Prozent der Fälle aus der Blutbahn. Bei den restlichen 20 Prozent wird unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Typisieren lassen können sich Interessierte bei Aktionen, aber auch wenn sie online Kontakt unter www.dkms.de Kontakt aufnehmen. cos

