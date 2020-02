Nachbarn sammeln 900 Euro ein

Bürstadt.Geselligkeit, Freundschaft und gelebte Nachbarschaft, dazu kommt soziales Engagement: Dies alles gehört zu den „Nachbarn Nibelungenstraße Bürstadt“. Seit vielen Jahren lädt die Runde zu einer Neujahrsfeier ein, die immer größer wird. Dabei geht auch immer eine Spendenbox herum, das gesammelte Geld ist für einen guten Zweck gedacht. Diesmal kann sich die städtische Kinderkrippe „Entdeckernest“ in der Geschwister-Scholl-Straße über 900 Euro freuen.

Wie Karin Glanzner als Sprecherin der Gruppe berichtete, findet dieser Neujahrsempfang bereits seit über zwanzig Jahren statt und zieht mittlerweile nicht nur die Menschen aus der Nachbarschaft an, sondern aus ganz Bürstadt. Wobei der Gemeinschaftsgedanke immer im Vordergrund stehe. So trifft man sich mittwochs zu verschiedenen Aktionen, im Sommer zu Radtouren, im Winter zum Essen und Austausch.

Kleiner Rekord

„Man kann sich auf Familie und Freunde verlassen, aber auch auf gute Nachbarn. Wir haben ein tolles Verhältnis, wenn hier einer fällt, dann nicht tief“, beschrieb Glanzer die menschliche Verbundenheit. Wer Hilfe brauche, der bekomme auch welche. „Uns tut diese Verbindung gut, und wir können den Bürgern in Bürstadt auch etwas Gutes zurückgeben“, meinte Glanzner. So komme bei den Sammelaktionen zu Neujahr immer mehr Geld zusammen. 900 Euro in diesem Jahr sind schon ein kleiner Rekord.

Bürgermeisterin Bärbel Schader lobte diesen besonderen Gedanken der Nachbarschaftshilfe. „Ihr lebt bürgerliches Engagement, ihr setzt euch ein, ihr übernehmt Verantwortung für eure Stadt“, zeigte sich Schader begeistert. Dies habe Vorbildcharakter. Karin Glanzner griff diesen Gedanken auf: „Wie schön wäre es doch, wenn sich Nachbarn in noch mehr Straßen zusammenfinden und etwas auf die Beine stellen?“

Die Betreuungseinrichtungen seien zwar gut ausgerüstet, versicherte Schader, das Budget könne viele Wünsche erfüllen, aber eben nicht immer alle. Daher sei man dankbar für diese Spende. Sarah Albrecht, stellvertretende Leiterin der Einrichtung, verriet den Besuchern, was mit der Spende angeschafft werden soll: Eine Art rundes Fahrrädchen, auf dem vier Kinder Platz haben, und die so gemeinsam strampelnd vorwärts fahren können. Außerdem will das Entdeckernest-Team einen neuen Bollerwagen für den Garten, CD-Player für mehrere Gruppen und einige Bücher anschaffen. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020