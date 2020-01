Nachbarn spenden für Therapie-Rad

Bürstadt.Im Rahmen der Reihe „Bürstadt im Advent“ veranstaltete die Nachbarschaft in der Heinrich-Lübke-Straße – insgesamt sechs Familien – einen Abend unter dem Motto „Steirischer Advent in der Heinrich-Lübke-Straße“.

Steirischer Abend kommt an

Bei dieser Veranstaltung trugen Gregor Winkler und seine Frau Gabi, die aus Bürstadts Partnergemeinde Krieglach in der Steiermark stammt, steirische Lieder sowie Gedichte des Waldheimatdichters Peter Rosegger vor. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, denn die übrigen fünf Familien verköstigten die zahlreichen Besucher mit „Gehackerten“, selbst gebackenem Lebkuchen und warmen Glühmost.

Jetzt machte sich eine Abordnung der Nachbarschaft zur Spendenübergabe auf nach Bobstadt zu dem kleinen Jörn. Denn die Organisatoren haben beschlossen, den Reinerlös dieser Veranstaltung für einen sozialen Zweck zu spenden. Jörn benötigt ein Therapie-Fahrrad, das rund 10 000 Euro kostet. Um diesem Ziel näher zu kommen, übergaben die Anwohner eine Spende in Höhe von 350 Euro. Wer die Spendenaktion ebenfalls unterstützen möchte, kann sich an „Athletes for Charity“ in Lampertheim wenden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.01.2020