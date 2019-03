Nachfolger für AWG in Sicht

Bürstadt.Allzu viel will der städtische Wirtschaftsförderer Tim Lux nicht verraten. Nur einen einzigen, aber viel versprechenden Satz: „Der Leerstand bei AWG wird nicht mehr lange dauern.“ Franz Siegl (SPD) hatte bei der Sitzung des Bürstädter Sozialausschusses nach den Leerständen in der Innenstadt gefragt: „Gibt es Neuigkeiten? Was können wir unternehmen?“ Neben dem ehemaligen Mode-Discounter am Bibliser Pfad steht auch die frühere Bioapotheke in der Nibelungenstraße wieder leer. „Der Dönerladen ist einige Häuser weiter gezogen“, hat Siegl festgestellt. Dazu kann Lux allerdings nur berichten, dass die Suche nach einem Nachmieter intensiv am Laufen sei. sbo

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019