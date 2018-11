Nachfolgerin gefunden

Bürstadt.Eine Nachfolgerin hat Petra Spiess für ihr Kleiderstübchen in der Bahnhofsallee 3 gefunden. Andrea Rieger-Brenner übernimmt die Maschinen und Geräte. Die 44-jährige gelernte Einzelhandelskauffrau ist in Bürstadt keine Unbekannte. Geboren in Lampertheim und in Bürstadt aufgewachsen, lebt sie heute mit ihrer Familie in Rosengarten. „Meine Jungs sind mittlerweile alt genug“, erklärte sie im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. So hat ihr ältester Sohn gerade eine Ausbildung begonnen, und ihr Jüngster geht in die achte Klasse. Andrea Rieger, die beim MGV Harmonie in allen Chören mitsingt, ist dort auch im Vorstand ehrenamtlich tätig.

Am 1. Dezember geht’s los

Sie freut sich schon auf ihre neue Aufgabe und wird dabei von ihrer Vorgängerin tatkräftig unterstützt. Wäsche waschen und bügeln wird zukünftig ebenso zu ihren Dienstleistungen gehören. Bei der Reinigung von Kleidung wird sie mit einer darauf spezialisierten Fachfirma zusammenarbeiten. „Ich hoffe, dass die alten Kunden von Petra zu mir und in ,Andrea’s Kleiderstübchen’ zurückfinden“, gibt sie sich zuversichtlich. Los geht es am Samstag, 1. Dezember. Dann öffnet sie von 8.30 bis 12.30 Uhr ihr neues Geschäft. Fell

