Nachhaltige und schicke T-Shirts aus ausrangierter Bettwäsche

Bürstadt/Berlin.„Ich hab’ nichts anzuziehen!“ Wer hat diesen Stoßseufzer noch nicht gehört? Dabei herrscht in den meisten Schränken Überfluss. Und oft wandern Hosen und Pullis schnell in die Kleidersammlung. Und dass, obwohl alleine für die Herstellung eines Baumwoll-Shirts 2000 Liter Wasser verbraucht werden. „Das ist Trinkwasser, mit dem man einen Menschen drei Jahre versorgen könnte“, kritisiert Michael Pfeifer. Mit einem nachhaltigen Mode-Label will er dagegen angehen.

Der Bürstädter, der im Jugendrat und in der CDU-Fraktion aktiv war, hat in Mannheim Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach seinem Abschluss ist der 25-Jährige über Spanien und Portugal Anfang des Jahres in Berlin gelandet. Hier hat er mit seinem ein Jahr älteren Freund Nils Neubauer das nachhaltige Textilunternehmen „Moot – Made out of Trash“ – gegründet. Übersetzt bedeutet das in etwa: hergestellt aus Müll.

Modeindustrie als Klimakiller

„Nils hat Modedesign studiert“, erzählt Pfeifer im Gespräch mit dieser Redaktion. „Beim Einarbeiten in die Materie stellte wir fest, wie viele Textilien im Müll landen, und fühlten uns mehr und mehr davon abgestoßen. Denn die Mode-Industrie gehört zu den größten Klimakillern, und die Kleidungsstücke werden oft unter unsäglichen Arbeitsbedingungen in Fernost produziert“, berichtet Michael Pfeifer weiter.

In unzähligen Stunden schmiedeten die beiden Freunde einen Plan: Sie wollten eine Modekollektion aus ausrangierter Bettwäsche und Wolldecken herstellen.

Als Partner fand sich die Berliner Stadtmission. Dort stapeln sich Kleider, Decken und Bettwäsche meterhoch. Darunter auch das Grundmaterial für die Jungunternehmer, die ihr nachhaltiges Geschäft nur mit begrenzten studentischen Mitteln gründen konnten.

Die aussortierte Bettwäsche wird in Marburg nach höchsten Ökostandards eingefärbt. „Dabei entstehen nicht selten wunderschöne Zufallsprodukte, weil das Design der Wäsche noch durchscheint“, so Pfeifer. Auch, dass dort Menschen mit Behinderungen arbeiten, war den beiden Gründern wichtig.

In Berlin werden die T-Shirts und Jacken in zwei Nähereien zusammengenäht. Die Mission der beiden ist auch hier: „Wir wollen vor allem auf das Problem der Verschwendung aufmerksam machen, denn viele, die ein T-Shirt für fünf Euro kaufen, wissen gar nicht, wie schädlich das für die Umwelt ist“, machen sie deutlich. Das finde zu wenig Beachtung in der Gesellschaft. „An dieser Stelle wollen wir aufklären, daran hängt unser Herz“, sind sie sich einig.

Die beiden haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und sammeln Spenden, um ihr Projekt weiterentwickeln zu können. Für 49 Euro kann man ihre modischen, aus wiederverwendeten Materialen entstandenen T-Shirts im Online-Shop von „Moot“ kaufen.

