Nachschub für Mirjas Reisekasse

Bobstadt.Noch einmal mit Delfinen schwimmen – das wünscht sich Nicole Jung für ihre Tochter Mirja. Deshalb sucht sie dringend nach Ideen, um die Spendenkasse wieder zu füllen. Und da kommt gerade Bewegung in die Sache. Denn Sonja Becker hat nicht nur die Berichte über Mirja in unserer Zeitung gelesen, sondern auch gleich einen Vorschlag für eine Sammelaktion.

Die aus Bobstadt stammende Reiseexpertin schlägt vor, übrig gebliebenes Urlaubsgeld aus dem Ausland und EU-Altwährungen mit Hilfe von Spendenboxen einzusammeln, um das Geld dann in Euro umzutauschen. Sonja Becker ist sich sicher, dass viele Leute zu Hause noch D-Mark in den Schubladen liegen haben. „Und ich wette, dass wir neben D-Mark noch viele Pesetas aus Spanien und Schilling aus Österreich bekommen werden.“ Denn als Reiseexpertin weiß sie, dass diese Länder bei den Deutschen als Urlaubsziel hoch im Kurs stehen. Da könnte schon einiges zusammenkommen, hofft Sonja Becker.

Spendenboxen stehen bereit

Früher war sie als Reiseleiterin unterwegs, nun betreibt sie ein Reisebüro. „Demnächst bereise ich mein 35. Land.“ Ihr berufliches Wissen und ihre Kontakte setzt sie normalerweise dafür ein, die Reisewünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Nun will sie ihre Fähigkeiten dafür nutzen, um Mirja eine weitere Delfintherapie zu ermöglichen.

Den Kontakt nach Bobstadt hält Sonja Becker nach wie vor. Dort besucht sie regelmäßig ihre Mutter Rosa Halkenhäuser. Und als sie von Mirjas Schicksal erfuhr, hat sie sich Gedanken gemacht, wie sie helfen könnte. Nicole Jung war sofort von der Sammelaktion begeistert und hat bereits Abgabestellen für die Spenden in Bürstadt, Bobstadt und Mannheim organisiert. Denn sie will nichts unversucht lassen, um Mirja die Chance zu geben, das Therapiezentrum auf der karibischen Insel Curaçao wieder zu besuchen. Die Freude, die Mirja während des Aufenthalts dort empfand, das Durchhaltevermögen des Mädchens während der Therapiestunden im und außerhalb des Wassers – all das habe ihr gezeigt, dass Mirja in ihrer Entwicklung noch einiges erreichen kann.

Die Achtjährige ist seit einer schweren Erkrankung im Kleinkinderalter behindert. Im September hat sie auf Curaçao eine Delfintherapie machen dürfen. Ermöglicht hat dies eine Spende über 10 000 Euro, die das Team Tour der Hoffnung Bensheim überreicht hatte.

Nach der Rückkehr berichtete Nicole Jung begeistert über die Fortschritte, die ihre Tochter seit der Therapie auf der niederländischen Karibikinsel gemacht hat (wir berichteten). Das Mädchen sei emotionaler geworden. Gleichzeitig wirke Mirja ruhiger und zapple im Rollstuhl nicht mehr so herum. Die Achtjährige habe jede Minute ihrer Therapiestunden mit Delfin Sami genossen. Welchen Spaß Mirja dort hatte, ist auf den Bildern zu sehen, die Nicole Jung von Curaçao mitgebracht hat.

