Nachwuchs auf gutem Weg

Bürstadt.Bei den Hessischen-Judo-Einzelmeisterschaften der Altersklassen U11 und U13 waren Nachwuchsjudoka vom 1. Judo-Club Bürstadt erneut erfolgreich.

In der U11 gewannen Dimitar Atanassow und Ayman Benazzouz einige ihrer ersten Kämpfe auf dieser hohen Wettkampfebene. Trotz der guten Resultate reichte es für beide Athleten am Ende nicht ganz für einen der Medaillenränge. Im zeitgleich zur Hessenmeisterschaft stattfindenden U15-Sichtungsturnier gewann Rayan Idrissi alle seine vier Kämpfe und holte sich damit souverän den ersten Platz. Tags darauf fanden die Wettkämpfe der Altersklasse U13 statt. Hier kämpfte Florian Ruckteschler, der am Ende nach etwas unglücklicher Schiedsrichterentscheidung keinen der ganz vorderen Ränge erreichen konnte. Anton Krahn holte sich mit toller Leistung nach vier Siegen bei zwei knappen Niederlagen den fünften Platz. Fiona Hannig gewann zwei ihrer drei Kämpfe mit guter Technik und freute sich am Ende über den dritten Rang. Erfolgreichste an dem Tag war Katharina Keltjens, die gar drei Kämpfe bei nur einer knappen Niederlage gewann und den zweiten Platz nebst Silbermedaille belegte. Weniger schön war die Organisation des Turnieres, hier mussten zum Teil Wettkampflisten von Hand geschrieben werden, was das Warten der Wettkämpfer, der Trainer und der Eltern und Großeltern nicht gerade verkürzte.

Trainer Klemens Timm sieht seine Schützlinge auf einem guten Weg, und mit etwas mehr Glück wären noch etwas bessere Platzierungen drin gewesen. Der Betreuer- und Trainerstab hätte neue Erkenntnisse gewonnen, auch im Hinblick auf den Mentalbereich. Diese wolle man in den nächsten Trainingseinheiten zusammen bearbeiten und Stück für Stück gemeinsam umsetzen. red