Nachwuchs beweist Klasse

Bürstadt.Trainerin Nadine Müller vom 1. Judo-Club Bürstadt konnte mit ihren Athleten aus der Altersklasse U15 und U18 zufrieden sein: Alle drei Starter schafften nach mehreren Kämpfen im Abschlussklassement den Sprung auf das Siegerpodest.

In der Altersklasse U15 erkämpfte sich Rayan Idrissi in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm nach drei Siegen und einer knappen Niederlage im Halbfinale die Bronzemedaille auf Platz drei. Bedauerlich war aus Sicht des Vereins die Niederlage durch einen Konter des Gegners.

Soufian Idrissi machte es seinem Bruder Rayan in der Altersgruppe U18 gleich und belegte am Ende ebenfalls den dritten Platz nebst Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Soufian gewann im dritten Kampf mit sehenswertem Fußfeger, musste dann aber aufgrund einer Verletzung seine vierte Begegnung kampflos abgeben.