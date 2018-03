Nachwuchs blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Anzeige

Riedrode.„Das Jahr 2017 verlief super.“ Jugendfeuerwehrwart Tobias Helwerth zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Riedrode überaus zufrieden mit dem vergangenen Jahr.

In seinem Jahresabschlussbericht verwies Helwerth auf die vielen gemeinsamen Aktivitäten der sechs Mädchen und elf Jungen, die sich jeden Mittwoch zur Jugendstunde bei der Wehr treffen. Gemeinsam mit Bürstadt, Bobstadt und Biblis nahmen die jungen Feuerwehrleute an der Leistungsspange in Viernheim teil. Auch beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Viernheim waren die Riedroder dabei. Veranstaltungen auf Stadt-, Bezirks- und Kreisebene standen ebenso auf dem Programm wie die Teilnahme an der Christbaumaktion und die Aktion Saubere Landschaft, der Martinsumzug sowie der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Riedrode.

Organisationstalent bewiesen die Jugendlichen bei der Ausrichtung des Jugendthemenseminars. Die Jugendfeuerwehr beendete das vergangene Jahr mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier und schaut optimistisch in die Zukunft. red