Der Spielmannszug der Feuerwehren Bürstadt-Hofheim eröffnete das Fest musikalisch. Unter Zeltdächern und im zum Biergarten umgestalteten Gerätehausvorplatz nahmen jede Menge Besucher Platz, darunter auch viele Politiker, wie SPD-Kreisvorsitzender Marius Schmidt. Er interessierte sich sehr für die Fotoausstellung über den Bobstädter Stützpunkt – im Volksmund auch gerne als „Manfred-Kaiser-Wache“ bezeichnet. Darin dokumentiert war der Bau des Gerätehauses, bei der die Aktiven 2840 Stunden Eigenleistung eingebrachten hatten. „In den Baubüchern ist alles vermerkt“, erklärte Feuerwehr-Urgestein Manfred Kaiser.

Der Schulungsraum verwandelte sich an diesem Tag in eine gemütliche Cafteria. Hier blieben keine Wünschen nach leckeren Kuchen und Torten offen. Dorthin zog es auch so manchen Feuerwehrkameraden der umliegenden Wehren. Zudem waren die Stadtteilwehren vertreten. Auch Bürstadts Stadtbrandinspektor Uwe Schwara und der Bibliser Gemeindebrandinspektor Ingo Ess schauten vorbei. Fell

