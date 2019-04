Nachwuchs erzielt beachtliche Erfolge

Biblis.Etliche Schachfreunde besuchten im Bürgerzentrum die diesjährige Mitgliederversammlung des Schachvereins (SV) Biblis. Der erste Vorsitzende Eric Hille eröffnete eine einmal mehr konstruktiv verlaufende Sitzung, in der zunächst die einzelnen Spartenleiter das abgelaufene Sportjahr bilanzierten.

Kassenwart Bernd Hülder, dem Kassenprüfer Jan Schoppmeyer eine lückenlose Buchführung attestierte, konnte eine sehr solide Finanzlage des SVB ausweisen. Turnierleiter Ralf Bodirsky berichtete über die sportlichen Leistungen des abgelaufenen Spieljahres. Während die erste Mannschaft sich mit Platz acht in der Bezirksoberliga begnügen musste, konnte er von beachtlichen Erfolgen des Nachwuchses bei verschiedenen Turnieren berichten.

Bezirksmeister aus Biblis

Tim Putz, mittlerweile schon Leistungsträger und Top-Scorer in der ersten Mannschaft, errang den Bezirksmeistertitel in der Altersgruppe U18 und wurde Jugend-Vereinsmeister. Aber auch jüngere Aktive wie Dominic Ahlheim (Platz vier bei den Bezirksmeisterschaften U16), Jonathan Roth (U18), Peter Weis (U15), Marlon Biagioli (U12) jeweils als Vereinsmeister in ihren Altersklassen und Umut Kizirlarslan als bester Hobbyspieler beim bezirksoffenen Bibliser Kinder- und Jugendschachturnier konnten ihr schachliches Können unter Beweis stellen.

Die innovative Nachwuchsförderung, zu der neben der Teilnahme an Trainerausbildungslehrgängen auch die Anschaffung eines Notebooks und moderner Lernmaterialien für die Gestaltung der Trainingsstunden zählen, ist mittlerweile zentraler Bestandteil des Vereinslebens.

Einstimmige Wahlen

Auf Antrag wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen von Teilen des Vorstands wurden Eric Hille (Vorsitzender), Ralf Bodirsky (Turnierleiter) und Fritz Schmitzer (Schriftführer) in ihren Ämtern jeweils einstimmig bestätigt. Kevin Wetzel wurde ebenso einstimmig als zweiter Jugendleiter gewählt. red

Info: Weitere Infos unter www.schachverein-biblis.de

