Nachwuchs holt acht Medaillen bei internationalem Turnier

Bürstadt.Auch in diesem Jahr startete der Judoverein Samurai Bürstadt beim Nibelungenturnier in Lindenfels. Als erster Kämpfer in der U12 trat Thurshikan Thayananthamoorthy zum sportlichen Wettstreit an. Er ist noch ein U10-Kämpfer, startete aber hier in der U12. Trotzdem konnte er bei diesen Kämpfen fast über die gesamte Länge der Kampfzeit seinen Gegnern Widerstand bieten. Er belegte einen dritten Platz.

Fast gleichzeitig startete Pascal Fleuti. Im ersten Kampf war er nicht ganz bei der Sache und musste eine Niederlage einstecken. Die beiden weiteren Kämpfe ließ er sich jedoch nicht nehmen und gewann beide mit Ippon, der höchsten Wertung.

In der Altersklasse U15 war eine Kampfliste von zwölf Kämpfern und zwei Pools aufgelegt. Deni Uzarevic und Felix Hofer waren in je einen Pool dieser Liste eingeteilt. Deni Uzarevic traf in seinem ersten Kampf auf den späteren Erstplatzierten und verlor mit einem Ippon. Nun musste er in das kleine Finale und konnte alle seine Gegner mit Ippon bezwingen. Somit erhielt er eine Bronzemedaille. Felix Hofer bezwang alle seine Gegner aus dem zweiten Pool mit Ippon souverän und trat im Endkampf an. Diesen verlor er mit einem Armhebel. Er erkämpfte sich die Silbermedaille.