Nachwuchs im Einsatz

Bürstadt.Besonders in einem sehr arbeitsintensiven Jahr ist es wichtig, dass die Feuerwehrfamilie zusammen hält. Denn nicht nur die ehrenamtlichen Brandschützer sind bei Einsätzen, Schulungen und Übungen immer wieder gefordert, auch die Familien müssen oft auf ihre Angehörigen verzichten. Deshalb galt der Dank von Feuerwehrvereinschef Rupert Getrost beim Familien- und Ehrenabend im Feuerwehrgerätehaus Bobstadt allen Beteiligten.

Denn neben den 28 Einsatzkräften um Wehrführer Sebastian Kaiser sind es die Kinder- und Jugendfeuerwehrabteilungen, die den Nachwuchs für den Brandschutz begeistern.

So war die Freude groß, dass Jugendfeuerwehrwart Christian Ludwig vier seiner Nachwuchsbrandschützer in die Einsatzabteilung übergeben konnte. Mit bunten Bildern wurden der Werdegang von Jonas Beisheim, Marvin Mews, Moritz Neumann und Etienne Rühl vorgestellt. Lustige Fotografien von gemeinsamen Ausflügen, Übungen oder der Christbaumaktion ließen das Publikum ebenso schmunzeln, wie die Bilder, die von der Ausbildung berichteten. „Herzlich willkommen in der aktiven Wehr“, rief Sebastian Kaiser dem Nachwuchs zu, der teilweise schon die ersten Einsätze miterlebt hat. Kaiser wies auf das Patensystem der Bobstädter Wehr hin. Erfahrene Feuerwehrmänner und -frauen – die sich der Nachwuchs selbst aussuchen kann – geben ihr Wissen nur zu gerne weiter.

Während für die einen der Dienst in der Einsatzabteilung beginnt, geht dieser für einen anderen zu Ende. Dieter Heiser, seit 1972 als Brandschützer aktiv und „das Gesicht der Feuerwehr Bobstadt“, wie Bürgermeisterin Bärbel Schader sagte, wurde von Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller mit der Goldenen Ehrennadel und einer Urkunde ausgezeichnet und der Alters- und Ehrenabteilung übergeben. Von seinen Kameraden erhielt Heiser eine Statue des Heiligen Florians, dem Schutzpatron der Wehr. „Ich bleib da“, schmunzelte Heiser. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob er als Aktiver oder als Helfer und unerschöpflicher Wissensträger „seiner“ Wehr treu bleibt.

Urkunden überreicht

Und noch einen Grund zur Freude gab es: Kevin Wiedemann, Brandschützer und Pressewart, ist nun nach entsprechenden Lehrgängen und Dienstjahren offiziell zum Gerätewart ernannt worden. Mit Urkunden und Nadeln wurden die fördernden Mitglieder Otto Schertel, Lisel Helfrich (beide seit 50 Jahren dabei) und Sigrid Reinhardt (25 Jahre) geehrt. Allen Beförderten und Geehrten gratulierte das Auditorium, darunter Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller, Stadtbrandinspektor Uwe Schwara, dessen Stellvertreter Seven Molitor, Ehrenkommandant Rudi Pumm, Familienmitglieder und Gäste aus der Partnerstadt Krieglach.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018