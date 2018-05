Anzeige

Bürstadt.Die Bürstädter Naturschützer freuen sich über Storchen-nachwuchs. Mindestens zwei Jungtiere sitzen zurzeit in dem Nest, das ihre Eltern in der Nisthilfe auf dem Nabu-Gelände eingerichtet haben. Am Pfingstmontag ist es Vorsitzendem Michael Held gelungen, die ersten Fotos vom Storchennachwuchs machen.

Seit einigen Wochen wanderten die Blicke der Nabu-Mitglieder immer wieder in Richtung der Nisthilfe. Dort wechseln sich seit etwa fünf bis sechs Wochen das Storchenweibchen und ihr Männchen beim Brüten ab. Da Störche eine Brutdauer von etwa 32 Tagen haben, müsste der Nachwuchs also eigentlich geschlüpft sein.

Tatsächlich konnten die Naturschützer seit einigen Tagen beobachten, dass die Elterntiere beim Eintreffen am Nest einen Futterbrei hervorwürgten. Doch die Kleinen konnten ihre Köpfe zunächst nicht über den Rand der Nistplattform erheben. Inzwischen herrscht Klarheit: Es sind mindestens zwei Jungtiere im Nest. Somit haben nach Jahrzehnten erstmals wieder Störche erfolgreich in Bürstadt gebrütet.